Redacción– Diputados proponen destituir al presidente d El Salvador Nayib Bukele por una «incapacidad mental».

Según El Salvador News, los diputados de ARENA y FMLN, se unieron este martes y presentaron una propuesta ante la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, donde pretenden destituir al Presidente de la República de El Slavador.

El diputado de ARENA por La Libertad, Ricardo Velásquez Parker, propuso activar el inciso 20 del Artículo 131 de la Constitución, en el sentido de estudiar y declarar la incapacidad mental del gobernante salvadoreño.

«Es increíble, pero revelador, ver a los autoproclamados “defensores de la democracia” mantener total silencio ante el intento de un golpe de estado parlamentario, a sólo días de una elección democrática en donde todas las encuestas dicen que perderán más del 80% de sus curules», dijo Bukele.

Por su parte, El FMLN, presentó una promoción de antejuicio contra el Presidente Bukele, retomando el informe de la Comisión Especial de Diputados que investigó los hechos del 9 de febrero del 2020.

“Pueden estar de acuerdo con este Gobierno o no. Pero lo que nadie puede negar es que hemos logrado lo impensable: Destapar ante todos, sin que quede ninguna duda, que ARENA y el FMLN en realidad son aliados, los intereses que defienden son los mismos. En realidad, son lo mismo”, escribió el Jefe de Estado.

