Redacción. Los diputados de la Comisión de Gobierno y Administración rechazaron todas las mociones para excluir a las universidades, Caja Costarricense del Seguro Social y Poder Judicial de la reforma a empleo público.

Las iniciativas habían sido propuestas por separado por el frenteamplista José María Villalta, la socialcristana Aracelly Salas; Paola Vega y Welmer Ramos, del PAC; y el independiente Dragos Dolanescu.

Sin embargo, el debate en la comisión se centró en la exclusión de las instituciones de educación superior. Por un lado, Villalta, Salas y Vega alegaron que la iniciativa violentaría la autonomía universitaria.

Una de ellas agrega un tercer párrafo al artículo 1 del proyecto y que rece de la siguiente manera: Establecer para igual trabajo idénticas condiciones de eficiencia, puesto, jornada y condiciones e igual salario. Que le procure bienestar y existencia digna a las personas servidoras públicas.

Esta moción modifica el artículo dos del proyecto haciéndole pequeños cambios de forma, manteniendo texto.

”Si realmente se quieren sanear las finanzas, hemos sido claros en que no debían aplicarse exclusiones en su cobertura. Lamentamos el rechazo de otras bancadas, que insistente en no resolver la desigualdad salarial.” sostuvo, la diputada Floria Segreda.

La bancada también propuso una moción específica para que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) no fuera excluido.

“Restauración ha sido enfática en que no se deben excluir instituciones, pero si otras fracciones insisten en hacerlo, al menos, presentamos una segunda moción para que el ICE fuera excluido. El ICE no se encuentra en competencia, en el sector energía, se estaría causando un grave perjuicio a la ciudadanía, pues la entidad seguirá cargando sus convenciones colectivas, sus pluses salariales y sus privilegios a la tarifa que pagamos todos los costarricenses, algo que no se puede permitir», destacó.