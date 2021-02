Redacción- El conocido presentador Mario Kreutzberger, mejor conocido como «Don Francisco», regresa a la televisión con nuevo programa en CNN en Español.

Del 15 al 26 de febrero se presentará Don Francisco: reflexiones 2021 en CNN en Español televisión y en CNNEspanol.com a través de streaming en la dirección cnne.com/donfrancisco.

Don Francisco reflexionará junto a sus invitados sobre algunos de los temas que nos inquietan y afectan.

Según CNN, estas entrevistas serán de gran interés porque tendrán el sello de un clásico de la televisión hispana, y además será una experiencia nueva para el animador.

“Soy un comunicador en mi año 59 de este oficio que me apasiona, y no puedo estar en silencio cuando siento que el mundo tiene tanto que decir. Agradezco esta oportunidad que me da CNN en Español para compartir mis reflexiones con el público y mis invitados”, dijo el animador al medio de comunicación.