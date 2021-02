Vargas es uno de los grandes referentes de Municipal Grecia

Redacción – Entre leyes y bienes raíces: José Gabriel Vargas, actual goleador del torneo brilla fuera de la cancha y demuestra sus ganas por siempre emprender.

Vargas vive un momento sensacional en el Clausura 2021, gracias a que contabiliza 5 goles en ocho partidos, que lo colocan como el máximo goleador del certamen.

Sus tantos han sido dos de jugada, dos de penal y uno de cabeza. Ese buen rendimiento le han valido cientos de elogios al capitán de los helénicos.

A sus 31 años, Vargas se ha potenciado gracias a la confianza que le ha dado el Tuma Martínez, quién está muy feliz por el notable trabajo del zaguero.

Pero no todo es fútbol en la vida del defensor, ya que cuando está fuera de la cancha se concentra en sus emprendimientos, estudios y negocios.

José lleva bastante avanzada su carrera en derecho y le faltan unas pruebas de la licenciatura para graduarse y así poder ejercer como abogado.

Eso sí, ya trabaja con unos primos que ya son profesionales en leyes, donde el zaguero griego le ayuda con diferentes trabajos en el despacho de sus familiares.

Ese espíritu de emprendedor no es algo nuevo para Vargas, ya que desde joven le ha gustado este mundo y actualmente tiene un negocio de bienes raíces con su esposa.

Además, también se ha dedicado al mercadeo en redes y comercio electrónico, lo cuál demuestra las ganas del defensor por salir adelante y no depender solo del fútbol.

José Gabriel Vargas conversó con AMPrensa.com y contó su historia fuera de los terrenos de juego, los cuáles son su pasión al igual de sus ganas por emprender.

«Desde niño siempre me ha gustado emprender y hacer diferentes negocios, al andar en esa búsqueda se me presentaron diferentes oportunidades. Incluyendo mercadeo en redes, ventas y comercio electrónico.

Junto con mi esposa tenemos emprendimientos diversos que tienen que ver con el tema de bienes raíces, también he hecho trabajos asistente de abogado con mis primos. A mí solo me falta aprobar unos exámenes para poder graduarme como licenciado en derecho y así poder colegiarme y ejercer como abogado.

Todavía no tengo despacho y pero me gustaría que el futuro se de. Siempre he estado un poco activo con el tema del trabajo, que siempre me ha gustado mucho también», afirmó José Gabriel Vargas a AMPrensa.com.

Vargas es el actual capitán del Municipal Grecia, pero en el pasado vistió los colores de la UCR y Jicaral Sercoba, con quiénes fue campeón de la segunda división.