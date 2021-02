Lonis está muy molesto con el desempeño morado

Redacción – El ex-portero del Monstruo, Erick Lonis, revela sus razones por las que algunos jugadores del Saprissa no progresan dentro del plantel.

Lonis es uno de los grandes críticos del mal momento que atraviesa el cuadro morado, debido a que en sus días como arquero lo dio todo por la institución.

Para el recordado cancerbero en el Saprissa se han venido cometiendo fallos, uno de ellos es en la selección de jugadores, ya que se requiere más allá que un análisis.

Otro problema que aqueja al club es el comportamiento de algunos futbolistas, el que Lonis considera como inaceptable. Un caso de ellos es el de Michael Barrantes.

Sin ningún de rodeos, el ídolo del saprissismo señala que la expulsión del volante de 37 años en el Clásico Nacional se dio por una «webonada», algo que no puede darse.

Eso sí, deja claro que ha visto jugadores de trayectoria hacerse expulsar, pero eso no es excusa en un duelo donde los morados no fueron ni la sombra para el León.

Erick Lonis habló con Teletica Radio y señala sus razones por la que los futbolistas tibaseños no progresan, una de ellas es la falta de una estructura deportiva.

«Uno solo opina y habla de fútbol. Los criterios de selección para que un jugador llegue al Saprissa requieren de mucho más análisis, del que yo siento que han hecho. Eso por un lado y comportamientos que a mí me parecen inaceptables.

No los aceptaría y han sido repetitivos, no voy hablar con detalles. Pero lo de Michael Barrantes, es un jugador que entra en un Clásico, es líder y ha sido capitán, en un partido como un Clásico Nacional y por una «webonada» a lo seis minutos va para afuera.

No hay mucho que hablar. Yo he visto jugadores de trayectoria hacerse expulsar en partidos importantes, he visto jugadores con mucha sangre que no se hacen expulsar. Después el otro tema, Saprissa le da mucho chance a ciertos jugadores que han tenido cinco o seis, siete oportunidades, que han tenido años en la institución.

Que uno no los ve progresar, entonces no progresan por dos razones: una porque la estructura deportiva no los ayuda a progresar o dos porque no tienen la capacidad. Para jugar en Saprissa se necesita: capacidad futbolística, un gran intelecto deportivo, un gran espíritu de lucha y una personalidad de mucha perseverancia, si tienes una o dos difícilmente, usted que tener por lo menos tres condiciones de esas», afirmó Lonis.

Recientemente, Lonis crucificó a Paté tras su salida del Saprissa, que se dio por la puerta de atrás, pese que en 2 años ganó un título nacional y una Liga Concacaf.