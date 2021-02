Lonis es uno de los grandes críticos del Monstruo

Redacción – El ex-portero morado, Erick Lonis, deja claro que tampoco es que La Liga está muy por encima del Monstruo y de los demás clubes del fútbol nacional.

Lonis señala que la afición del Saprissa sabe de fútbol y por ello, nunca van a poder engañarlos, tras las dos derrotas al hilo en el Clásico Nacional ante Alajuelense.

Esos amargos resultados provocaron la salida de Wálter Centeno. Lonis es muy respetado por el saprissismo, por lo que espera que el Monstruo se logre rectificar.

Pero eso sí, deja claro que aunque Alajuelense venció a los morados en los dos últimos partidos tampoco es muy superior a los demás clubes del país.

Los tibaseños juegan y dominan, pero no definen en los momentos indicados, mientras que al León todo le está saliendo y por eso han logrado sumar grandes resultados.

Erick Lonis habló en Teletica Radio y asegura que Alajuelense ha sido superior en los últimos Clásico, gracias al buen momento que están viviendo.

«La gente lo ve y no es tonta, sabe de fútbol y no se les puede engañar fácilmente. Si a eso le sumamos que La Liga está pasando un momento donde todo le sale, pero esas son así. Pero yo voy a decir una cosa con el respeto que se merece, tampoco es que La Liga está muy por encima de los demás equipos, no está por encima.

Saprissa juega bien y lo domina, pero de cinco ataques tres se convierten en gol, de cuatro centros tres son peligro de gol. Yo no le quiero quitar méritos y de hecho han realizado buen trabajo, de hecho han llegado a las finales pero yo digo desde el punto de vista futbolístico. De que ha sido superior lo ha sido Alajuelense.

Yo determino que Saprissa está en un momento perfecto para rectificar, es un equipo que a lo largo de la historia ha tenido la capacidad de salir de momentos complicados y ser campeón, yo veo que no está complicado y también que sus jugadores se enfoquen, así que no me parece tan difícil rectificar», dijo Lonis en Teletica Radio.

Lonis espera que con la llegada de Roy Myers todo cambié en el Saprissa, ya que no está nada contento con el pobre rendimiento del club más ganador del país.

Es por ello, que espera que los jugadores del plantel y el cuerpo técnico saquen a relucir el ADN morado y de esa forma reivindicar el camino tibaseño.