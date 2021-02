Briceño es el arquero con más tapadas del torneo

Redacción – Estar con su familia y tranquilidad de Jicaral han convertido a Kevin Briceño un mejor portero en el Clausura 2021, donde brilla con su gran nivel bajo palos.

A sus 31 años, el arquero oriundo de Nicoya vive uno de sus mejores torneos en el fútbol nacional, gracias a la confianza que ha recibido en el plantel peninsular.

Jicaral confío en el portero de 1,82 metros cuando nadie lo hizo, ya que venía de una lesión que lo había fuera de cualquier tipo de actividad deportiva por más de 5 meses.

Cuando estaba en la recta final de su recuperación, Kevin salió del Saprissa donde ganó cinco títulos nacionales y el Huracán de la Península se convirtió en su hogar.

La confianza dada por el cuerpo técnico jicaraleño en el portero ha sido crucial, ya que se ha convertido en un punto alto de la institución azul y blanco.

Su gran rendimiento bajo palos no es obra de la casualidad, debido que el esfuerzo y dedicación de Briceño por potenciarse se puede ver en todas las practicas de Jicaral.

Pero todo ese gran nivel es gracias a la tranquilidad que tiene la comunidad jicaraleña, que lo acogido de gran forma al cancerbero, que es reconocido en el país.

La cercanía de Jicaral con Nicoya es clave, ya que ha logrado estar más tiempo con su familia y poder recuperar un poco el tiempo que no tuvo con ellos por estar en Saprissa.

Kevin Briceño dio a conocer que su gran nivel en la portería peninsular hace ver bien no solo a él, sino que también al cuadro liderado por Martín Arriola.

«Me siento bastante bien y como lo he dicho ha sido un trabajo constante desde el torneo pasado y creo que he tenido una regularidad bastante aceptable, como lo dije también en algunas entrevistas la tranquilidad que tengo allá en Jicaral.

Estar cerca de mi familia eso también me ayuda y nada, eso es para bien del equipo y entre cada uno mejor ande en un nivel cercano al máximo que cada quién puede dar, al final va ser beneficio en lo colectivo.

Nos entrenamos todos los días, voy al gimnasio, me cuido con la comida, tengo buen descanso y allá por el calor me paso hidratando mucho, todo eso me ha ayudado a la hora de salir de jugar con Jicaral», afirmó Kevin Briceño a Tigo Sports.

El arquero ha disputado 872 minutos en nueve partidos, lo que lo coloca como uno de los jugadores de Jicaral que no ha salido ni un minuto de la cancha.