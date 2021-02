Redacción. La diputada de Restauración Nacional, Floria Segreda, aseguró que la comparecencia dejó en evidencia que se extralimitaron las potestades del presidente de la República, Carlos Alvarado, al crear la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).

Segreda afirmó: “El presidente Alvarado quedó debiendo, a mí personalmente me

quedan muchas dudas, se justificó haciendo referencia a datos estadísticos, pero

nunca se refirió propiamente a lo que se hizo en la Unidad Presidencial de Análisis

de Datos”.

Defendió que no se hizo nada ilegal y que cada una de las tareas realizadas por la polémica unidad se hicieron para la toma de decisiones comparándose con países desarrollados, pero lo que no menciona es que aquí lo que se hizo fue actuar en la oscuridad sin marco normativo y a puro pulso político fuera de cualquier control.

La legisladora además agregó: “El Presidente reconoce que no sabe qué hacía su

equipo o lo que es peor no le importó cómo estaban haciendo su trabajo, no se

interesó en saber de qué manera se iban a lograr los supuestos objetivos que se

habían trazado”.

“Como si todo lo anterior fuera poco, el Presidente afirma que desconoce dónde consta

o dónde está almacenada la información a la que accesaron los funcionarios de la

UPAD, sin embargo, en el receso del almuerzo hizo un video argumentando que todo lo

que se ha hecho se ha apegado a la normativa de protección de datos, entonces mi

pregunta es: ¿le creemos al Carlos Alvarado de la mañana o al del video?», finalizó

Segreda.