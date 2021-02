Redacción- El conocido comunicador Ignacio Santos roba miradas con el «look» al dar las noticias.

Santos fue criticado y aplaudido por muchos por el cambio total de su «look» que estamos acostumbrados de ver, debido a que suele usar colores serios como el gris, azul y café.

Este jueves 11 de febrero se presentó con un traje y corbata con un color bastante llamativo.

«El look de Ignacio Santos en la noticias del medio día y de la noche de hoy fue de «impacto». Estoy seguro de que la gente no entendió nada sobre la noticias intentando asimilar el look de don Ignacio.

Estamos acostumbrados de ver a Ignacio en colores serios, gris, azul, café, sin duda arriesgarse con un saco color como azul rey, a cuadros cuadrillé y encima ponerse una corbata de puntos, representó un impacto visual», dijo el conocido especialista de moda y fashionista, Johnny Murillo.

Murillo resaltó que es amante del riesgo y no crítica que Ignacio Santos se haya atrevido, pero considera que fue en mal momento.

«Me encanta y lo felicito, sin embargo, creo que escogió mal la ocasión. Asumir riesgos implica medir el dónde y el cómo y claro la personalidad del portador.

Me parece bien que don Ignacio empiece a usar colores más llamativos, pero debería hacerlo poco a poco y no ponerse todo al mismo tiempo», agregó.

El experto manifestó que la combinación de estampados disímiles es un divertimento que la moda ha permitido en los últimos años y es una maravilla porque se puede ampliar las posibilidades del clóset.

«En el caso de don Ignacio más allá de que haya sido acertada o no la combinación, visualmente en televisión provocó una verdadera distorsión visual al espectador, lo que en definitiva no debería darse en la tele.

Por otro lado y como si lo anterior fuese poco, el saco se le notó evidentemente grande. En resumen, la combinación no me parece mal, en cualquier otro evento, un coctel, una cena informal, el look y la combinación no estaría mal, personalmente el saco me encantó, el color y el estampado, muy actual», finalizó.