Redacción– El conocido presentador de «Buen día», Randall Salazar responde ante fuerte critica de algunos usuarios de redes sobre su físico.

«No veo el programa , por muchos motivos, pero hoy que veo a este señor , se ve tan mayor, avejentado, descuidado , y no se, cómo añejo, talvez otro look le favorezca, que tenga lindo día», dijo una mujer en el video compartido por el programa.

Ante la fuerte critica de la mujer, el comunicador respondió con mucho respeto y dijo que «Marcela Leiva que pase un lindo día mi estimada Marcela!».

El periodista y director de Buen Día, Randall Salazar, lleva 17 años siendo parte de Teletica y es muy querido por los ticos.

Luego de varios mensajes en el video del programa matutino salió otro usuario y dijo que «Que barba más espantosa, se ve añejo».

Salazar en el comentario del usuario se lo tomó con un poco más humor y agregó «Hola don Mario! Está bien que no le guste pero no se me ahogue….le va a dar algo. ¡Lindo día para usted!»