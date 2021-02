Redacción-Una de las comedias de Adam Sandler se convirtió en un clásico: Una esposa de mentira.

Lo que hizo tan exitosa a esta cinta del 2011 no solo fue su humor, sino que juntó el talento de grandes estrellas, como Jennifer Aniston, Nicole Kidman y Brooklyn Decker.

Pero los niños que participaron en esta película también encantaron con su talento para meter al doctor Daniel en todo tipo de problemas y situaciones cómicas.

En ese entonces, ambos actores infantiles apenas iniciaban sus carreras y este fue el proyecto perfecto para que despegaran en Hollywood.

Ya pasaron 10 años del estreno de Una esposa de mentira y desde entonces ambos actores han cambiado muchísimo, además de que han podido cultivar exitosas carreras en el cine.

Bailee Madison fue quien interpretó a Maggie. Aunque muchos la conocieron con este papel, ya llevaba un tiempo trabajando en las pantallas chica y grande.

Su primer rol destacado fue en El mundo mágico de Terabithia, en donde dio vida a May Belle Aarons.

También estuvo en importantes producciones como Betty Anne Waters, Hermanos y Phoebe en el país de las maravillas, en las que compartió créditos con Hilary Swank, Tobey Maguire, Jake Gyllenhaal, Natalie Portman y Elle Fanning.

Tras Una esposa de mentira, Bailee Madison siguió cosechando éxitos como actriz: participó en las series Los hechiceros de Waverly Place, Once Upon a Time y The Fosters.

Tampoco se alejó de las películas. Watercolor Postcards, A Cowgirl ‘s Story y Parental Guidance fueron algunas de las producciones en las que trabajó después.

También hizo apariciones especiales en dos videos musicales de Meghan Trainor: ‘All the Ways’ y ‘Foolish’.

Actualmente, Bailee Madison tiene 21 años y su cambio físico es más que notorio: ya no es una niña, sino una joven muy guapa.

Además, está bastante activa en redes sociales, donde mantiene actualizados a sus fans sobre sus siguientes proyectos.

Además, Bailee Madison se convirtió en escritora en el 2018, cuando publicó el libro Losing Brave en coautoría con Stefne Miller. Fuente vix.com