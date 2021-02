Redacción- El excandidato a la presidencia Fabricio Alvarado manifestó en sus redes sociales que se volvió a casar.

«¡Nos casamos de nuevo! Un día inusual en la familia Alvarado Moscoa», dijo Alvarado.

Alvarado fue Diputado de la Asamblea Legislativa de Costa Rica por el partido Restauración Nacional para el período 2014-2018.

«Iniciamos el día, como cada domingo, en la Iglesia. Hasta ahí, todo parecía normal. Foto 2: acompañamos a Laura a limpiar lo que será el nuevo local de la fundación y academia que dirige.

La acompañamos también a comprar útiles para niños beneficiarios de la fundación.

Ya en casa y luego de cenar, a Fabi y Dari se les ocurrió ponerse el vestido de novia de Laura, y nos hicieron reír mucho… y soñar.

Como si eso fuera poco, también se les ocurrió que nos volviéramos a casar. Empezaron los preparativos, y tanto nosotros como ellas nos vestimos para la ocasión. Fabi ofició la ceremonia y todo fue felicidad, sobre todo porque logramos que los trajes nos quedaran… tallados pero nos quedaron… casi 14 años después. Fue un momento realmente lindo, y no saben la cara de felicidad de nuestras hijas.

Convencido de que el día había acabado, me acosté, cuando de pronto escuché gritos abajo. Mis hijas, en la algarabía de la celebración, terminaron reventándose huevos y dejando un embarrijo de Padre y Señor nuestro. Y sí, a mí me tocó limpiarlo mientras Laura bañaba a las chicas. Mi familia es mi gran tesoro! No me cansaré de decirlo. Buenas noches», dijo.