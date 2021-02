Redacción- Cristian Gamboa destaca con gran nivel en un Bochum que sueña con el ascenso tras lograr la victoria 2-0 frente a la escuadra del Braunschweig.

El veloz lateral derecho nacional sigue siendo titular indiscutible en la escuadra del VFL Bochum en la Bundesliga 2 de Alemania.

La escuadra del costarricense recibió en casa al equipo del Braunschweig, que presentó su mejor versión para el juego válido por la fecha 21 de la segunda división alemana.

This is how we lineup for today’s game against @EintrachtBSNews !

La escuadra visitante arrastraba pésimos resultados en los últimos dos juegos, en los cuales no conocía la victoria y lo hundían en la parte baja de la tabla.

Mientras que, el club de Gamboa ha logrado una temporada de ensueño, lo cual lo colocan en puestos de ascensos por lo cual esta mañana estaban dispuestos a seguir con su gran momento y seguir consolidándose en los primeros lugares del ascenso.

Por lo cual no fue difícil para el defensor central de los celestes, Armel Bella-Kotchap, adelantar al Bochum cuando se cronometraban los ocho minutos de juego 1-0 en los cartones.

La escuadra visitante tuvo la oportunidad de oro para emparejar el marcador a los 26 minutos del compromiso, por intermedio de la pena máxima.

Sin embargo, el guardameta del equipo celeste se vistió de héroe e impidió que el disparo de Ji Dong-Won se colara en su portería.

La escuadra del oriundo de Liberia amplió la ventaja en el tablero a la altura del minuto 32, gracias a una gran definición frente al marco de Danilo Soares.

⏰HT’: We lead 2-0 at half-time, but only after the visitors had a penalty saved and missed an open goal. We’ve played some great football and let’s hope we build on this in the second half!

🔵⚪️#meinVfL #BOCEBS pic.twitter.com/z29ZjvinRn

— VfL Bochum 1848 (@VfLBochum1848EN) February 14, 2021