Redacción- Cristian Gamboa y su club celebran nuevo triunfo 1-2 ante el VFL Osnabrück para seguir soñando con ascender a la Bundesliga de Alemania.

La escuadra del costarricense tuvo la difícil visita a la casa del VFL Osnabrück en la jornada 20 de la Bundesliga 2.

El costarricense como es costumbre fue parte de la alineación estelar con la que su equipo le hizo frente al juego, con la consigna de lavarse la cara por la dura derrota y eliminación de la Copa Pokal.

Por lo que desde el primer minuto de juego, la escuadra celeste se encimó al área rival, utilizando a su favor la gran velocidad de Gamboa por la banda derecha.

Por lo que la gran superioridad del VFL Bochum en el terreno de juego se vio reflejada en el marcador cuando se cronometraba el minuto 18 del enfrentamiento.

Gracias a una anotación de Simon Zoller, cuando este recibió un gran centro desde el tiro de esquina para adelantar a los celestes en el tablero.

El cuadro casa intentó reaccionar tras verse abajo en el tablero, pero la zona defensiva del Bochum estuvo atenta para impedir que el balón se colara en la portería celeste.

Al minuto 35 Anthony Losilla duplicó la ventaja en los cartones, cuando este ganó una bola en las alturas y envió la pelota al fondo de las redes.

De esta manera, la escuadra de Cristian Gamboa se fue al descanso con el 0-2 en los cartones, marcador que ilusionaba al equipo en continuar con el sueño de lograr ascender.

Para la etapa complementaria el equipo local adelantó sus líneas para buscar presionar al cuadro del costarricense.

Por lo que el Bochum se replegó en zona defensiva y buscó jugar al contragolpe en busca de ampliar la ventaja en el tablero.

A la altura del minuto 49 el tico se pintó de amarilla, tras un fuerte choque contra un rival donde ambos quedaron tendidos en el terreno de juego.

⏰49’: Gambo gets booked for a coming together with Wolze, despite them both rolling around on the floor in pain for a good minute.

(0-2)

🔵⚪️ #meinVfL #OSNBOC

— VfL Bochum 1848 (@VfLBochum1848EN) February 6, 2021