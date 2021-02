Gamboa salió como variante al minuto 88 del juego

Redacción- Cristian Gamboa y su club logran triunfo clave de 3-0 ante el Würzburger Kickers para adueñarse del liderato de la tabla de la Bundesliga 2.

Con su particular dorsal 2 en la espalda, el lateral derecho costarricense saltó al terreno de juego para disputar el enfrentamiento de la fecha 23 frente al Würzburger Kickers.

El conjunto celeste pretendía lavarse la cara en el juego por su ultimo resultado donde cedió terreno y cayó derrotado en manos del Aue.

Por lo que desde el primer minuto el cuadro del costarricense fue al frente en busca de abrir el marcador para tener mayor tranquilidad en el partido.

This is how we lineup to face @fwk_1907! 💥 Two changes from last week’s game – Saulo Decarli comes in for the suspended Maxim Leitsch and Danny Blum returns from injury to replace the injured Herbert Bockhorn! 💙#meinVfL #BOCFWK pic.twitter.com/i0XhgiADpo — VfL Bochum 1848 (@VfLBochum1848EN) February 27, 2021

El costarricense se mostró participativo en ataque convirtiéndose en un dolor de cabeza constante para la zaga rival, pues con su gran velocidad logró encontrar espacios para llevar peligro al área del Würzburger Kickers.

Cuando se cronometraba el minuto 21 del compromiso el VFL Bochum abrió la cuenta en el partido, siendo Robert Žulj el encargado de adelantar 1-0 a los celestes en el compromiso.

Con la ventaja momentánea en el compromiso, el equipo del defensor nacional se mostró más seguro en la cancha, volviéndose amo y señor de las acciones del compromiso.

De esta manera el primer tiempo concluyó con el 1-0 en los cartones a favor del Bochum, siendo Cristian Gamboa pieza fundamental para el buen juego realizado por los celestes.

⏰HT’: We have the lead after a dominant first-half performance. Let’s hope we can build on it in the second! 💙 🔵⚪️#BOCFWK #meinVfL pic.twitter.com/PBkjhsX9f9 — VfL Bochum 1848 (@VfLBochum1848EN) February 27, 2021

Para la etapa complementaria el Bochum demostró su jerarquía y el porqué sueña con lograr el ascenso.

A la altura del minuto 62 la escuadra del tico amplió la ventaja 2-0 en el tablero, por intermedio de Danny Blum quien recepcionó un gran pase de Simon Zoller.

El conjunto celeste selló su victoria 3-0 al minuto 81, cuando Gerit Holtmann con una gran jugada individual logró vencer al guardameta visitante.

Con la victoria asegurada, el tico salió del terreno de juego al minuto 88 después de haber cumplido con creces en el enfrentamiento.

De esta manera el equipo del nacional logró escalar a la primera casilla de la tabla, lo cual hace soñar a toda la afición con subir a la máxima categoría del fútbol alemán.