Granados es uno de los líderes del Herediano

Redacción – El veterano volante florense, Óscar Esteban Granados, asegura que jugar en el fútbol del extranjero es uno de los sueños que no pudo lograr en su carrera.

Granados lamenta no haber podido dar el salto al fútbol internacional, ya que ese era uno de sus grandes anhelos pero ahora con 35 años lo ve lejano que se cumpla.

Hace unos años atrás, el mediocampista tuvo la oportunidad de irse al Peñarol de Uruguay, pero por miedo no se marchó al poderoso cuadro sudamericano.

Martín Arriola fue quién le hizo todas las gestiones y hasta le consiguió un contrato, pero el volante optó por rechazarla por miedo de dejar en el país a sus papás y familia.

Ahora el mediocampista lo recuerda como una anécdota, ya que pese a su decisión no se arrepiente y más bien deja claro que quedarse en el fútbol tico fue lo correcto.

Ser el cuarto jugador con más partidos en el Herediano con 378 juegos y ser el sexto con más partidos en primera división con 582 juegos, llenan de orgullo a Granados.

Sumado a los nueves títulos con el Team (7 títulos nacionales, una Liga Concacaf y una Supercopa) lo convirtieron en el jugador más ganador en la historia florense.

Esas distinciones hablan muy bien de la exitosa carrera de Granados, que aunque le hubiese encantado jugar en el extranjero, dejar ese legado en el Team lo emociona.

Óscar Esteban Granados conversó con AMPrensa.com y señala que si hubiera salido al extranjero no tendría la bendición de estar en las páginas doradas del fútbol tico.

«Jugar en el extranjero es uno de mis sueños que no pude lograr, pero igual al no cumplirse eso se me abrieron otras puertas como seguir jugando en el fútbol de acá verdad, seguir siendo ahorita el sexto jugador con más partidos en la historia del fútbol tico y ser el cuarto jugador con más partidos en el Herediano.

Entonces son cosas que yo veo, que sino salí por algo fue porque Dios me tenía para otras cosas, igual así lo veo yo y creo que si hubiera salido no tendría la bendición de estar en las páginas doradas del fútbol costarricense», afirmó Granados a AMPrensa.com.

En el año del centenario florense, Granados es uno de los grandes referentes del equipo que nació grande, algo que lo motiva a seguir destacando en la cancha.