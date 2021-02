Granados es ídolo en el equipo que nació grande

Redacción – El veterano volante florense, Óscar Esteban Granados, asegura que su mayor sueño es retirarse con la camiseta del Herediano en el nuevo Rosabal Cordero.

Granados se siente bendecido por ser uno de los máximos referentes del Team en el año de su centenario, por lo que el sentimiento de orgullo es demasiado grande.

Para el mediocampista de 35 años estar en la institución que nació grande es algo único, ya que es la institución que le ha dado todas sus alegrías en su carrera.

Su paso por el cuadro florense no ha sido en vano y se da el lujo de ser el futbolista con más títulos en la historia de la institución, gracias a las nueve copas que ha ganado.

Siete títulos nacionales, una Liga Concacaf y una Supercopa, son parte del currículo del mediocampista, que con su garra y coraje se ha ganando a la afición del Herediano.

Según datos de Gerardo Coto, Granados es el cuarto jugador con más partidos en el Team con 376 partidos. Mientras, que en primera ya es el sexto con 580 juegos.

Lea también: Patrick Sequeira destaca entre los porteros menos vencidos de la Segunda B española

Esas asombrosas cifras hablan muy bien del volante, quién se declara enamorado del Herediano y por ello, anhela con finalizar su carrera con la camiseta florense.

Óscar Esteban Granados no ve cerca su retiro, pero en una charla con AMPrensa.com dijo que su deseo es despedirse en el nuevo Rosabal Cordero con la camisa del Team.

«Significa un sueño, una bendición, ser el jugador con más títulos en la actualidad y en toda la historia del Herediano y permanecer en el centenario creo que es un plus que me llena de alegría, sabiendo que una de las instituciones más grandes del país y ser un jugador súper representativo me pone súper feliz la verdad.

Yo he hablado con Fuerza Herediana y con varios personeros de la institución, que mi sueño es retirarme con el Herediano en el estadio nuevo, el club me ha dado todas mis alegrías y es el equipo que amo, mi sueño es retirarme con la camisa del Herediano y despedirme en el estadio nuevo, que sería la cereza para terminar mi carrera», dijo Óscar Esteban Granados a AMPrensa.com.

La afición florense le guarda gran respeto a Granados. Por ello, AMPrensa.com conversó con Alejandro Meléndez, fiel aficionado florense y expresó lo siguiente.

«Óscar Esteban Granados es el símbolo que representa el resurgimiento del Herediano en la cancha, yo creo que Jafet Soto representa el tema macro, pero en sí, representa ese resurgimiento de un Herediano que estuvo apagado en materia de títulos mucho tiempo, pero que llegó para vivir la época dorada del equipo.

El empuje anímico y temperamental que necesita un equipo de fútbol en la cancha, eso representa para mí y muchos heredianos. Yo cuando pienso del jugador admirable del Herediano de inmediato pienso en Óscar Esteban Granados», afirmó Meléndez.

Sin dudas, que Granados es punto alto de la institución florense, donde se ha ganado el respeto a punta de buenas actuaciones y sacrificios dentro de la cancha.