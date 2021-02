Los hechos se dieron en octubre del 2016 en la Ciudad Blanca

Redacción – El volante florense, Óscar Esteban Granados, relata como episodio con jugadores del Municipal Liberia marcó su vida y su carrera deportiva para bien.

Granados fue duramente criticado en octubre del 2016 por estar involucrado en una polémica con los jugadores del cuadro pampero, que en aquellos días militan en primera.

En aquel momento, los futbolistas del equipo guanacasteco se quejaron al final del partido, donde vencieron 2-0 al Team, que Granados se había burlado de ellos.

Kenneth «Coco» García fue el quién dio la queja de lo hecho por Óscar Esteban, quien en el calor del momento se burló de los bajos salarios que percibían los pamperos.

García denunció que el herediano le dijo a su compañero Jordan Medina, que solo percibía en su salario ¢200 mil y que aún con la victoria iban a descender.

Incluso, Medina le había pedido al florense no creerse más que nadie. Esa polémica generó gran cantidad de críticas hacia Granados en la calle y en las redes sociales.

El referente rojiamarillo tuvo que soportar todos los cuestionamientos, donde muchos se burlaban diciéndole «millonario» en son de burla y entre cosas más que vivió.

Eso sí, a los pocos días de haber cometido ese grave error contra de los liberianos, Granados le dio una mano a los aurinegros, que en aquel vivían una gran crisis económica.

Ahora casi 5 años después, el volante recuerda ese episodio y asegura que lo marcó para bien, ya que se disculpó con los pamperos y aprendió a ser mejor persona.

Óscar Esteban Granados conversó con AMPrensa.com y contó que lo sucedido en el Estadio Edgardo Baltodano Briceño de Liberia lo fortaleció en todos los campos de su vida.

«En la vida siempre se dan cosas buenas y malas, críticas buenas y malas pero la primer persona que debe criticarse es uno mismo, uno sabe si actuó bien o mal, ya lo de Liberia es un episodio que marcó para bien y aprendí a ser mejor persona.

Me marcó para bien porque le ofrecí disculpas a las personas que se lo dije. Ya lo que diga la gente de las críticas, la verdad que soy sincero ya no me molestan ni les doy mente, tampoco tiempo, porque la verdad en el país las personas son doble moral.

Entonces mientras que yo este en paz con mis compañeros, mi familia y todos los que me rodean estoy súper bien. Lo que pasó en el estadio de Liberia se había dado por el calor del momento pero son cosas que éticamente no tienen que salir de ahí.

Igual quizás con la persona que lo dijo, quizás en estos momentos le esta yendo mucho mejor que lo que vivía en aquel momento. Entonces son cosas que se dieron siempre al calor del momento.

Yo colabore con casi todo el equipo de Liberia en ese momento por la situación que estaban pasando, pero igual son cosas que yo ayudé a las personas que me lo solicitaron en ese momento, después de que todo se diera pero ya eso quedó ahí», contó Óscar Esteban Granados a AMPrensa.com.

Sin dudas, que lo sucedido en el estadio guanacasteco marcó un antes y un después para Granados, que actualmente es el jugador más ganador en la historia del Herediano.

Siete títulos nacionales, una Liga Concacaf y una Supercopa, son parte del currículo del mediocampista, que con su garra y coraje se ha ganando a la afición del Herediano.