Fuerte choque ni siquiera fue señalado como falta en el partido del pasado sábado

Redacción- Herediano no pega ni una, puesto que el Comité Disciplinario de la Fedefútbol rechazó la solicitud de sanción que presentó el cuadro florense para el arquero Leonel Moreira.

Así se dio a conocer por medio de un comunicado de la Fedefútbol luego de que los rojiiamarillos enviaran una petición de que se utilizara el video para castigar al guardameta de La Liga.

Debido a que el pasado sábado fue protagonista de una fuerte jugada en un balón dividido entre futbolistas del Team y manudos.

Momento en el que terminó impactando con un pie derecho al volante John Jairo Ruiz a la altura de la espinilla.

Lo que causó grandes reclamos por parte de los jugadores del Herediano, aunque el réferi Hugo Cruz decidió no señalar nada.

Por lo que la mañana de este lunes el gerente deportivo florenses, Jafet Soto, anunció que iban a pedir la revisión del vídeo para que castiguen al arquero del León.

No obstante, la Comisión luego de revisar la jugada tomaron la decisión de no sancionar a Moreira y consideran que el árbitro central vio la jugada y no decidió señalarla.

Más bien el silbatero se devolvió a la acción pasada y reaunudó el juego con un tiro libre desde la mitad de la cancha.

Esta determinación le permitirá a Moreira jugar el próximo domingo en el primer Clásico Nacional del Clausura 2021.

Comunicado de la Fedefútbol:

«Por otra parte, el Tribunal Disciplinario recibió la solicitud de análisis de video para revisar la jugada del minuto 36 del compromiso entre florenses y rojinegros, en donde se da un encontronazo entre Leonel Moreira y John Jairo Ruiz. “Después de una revisión exhaustiva del video oficial del partido, este Tribunal resuelve de manera unánime, que el árbitro observa la jugada, la valora y decide no aplicar la ley de la ventaja y devolverse a la falta anterior, por lo que no es competencia de este Tribunal resolver sobre lo solicitado”.