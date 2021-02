El Pelícano ve duelo ante La Liga como una oportunidad de oro

Redacción – El entrenador brumoso, Hernán Medford, asegura que algunas personas están rezando para que gane Alajuelense y lo despidan del banquillo del Cartaginés.

Medford es consciente del mal momento que vive en el cuadro blanquiazul, por lo que el juego ante el León como el juego perfecto para salir de la mala racha.

Enfrentar al campeón y líder del certamen motiva al Pelícano, que no gana un juego con Cartaginés desde el 17 de enero cuando vencieron 2-1 a Guadalupe en la fecha 2.

Desde ahí, ya han pasado seis compromisos donde han cosechado cuatro derrotas y dos empates, que han provocado un mar de críticas hacia el polémico estratega.

Es por ello, que el duelo ante La Liga es crucial para Medford, que sabe muy bien que en caso de no ganar podría ponerse en duda su continuidad en el banquillo.

Lea también: Alejandro Gómez se gradúa como preparador de porteros en popular club español

Por eso y sin excusas, el timonel señala que debe ganar para no unirse a la lista de los cuatro técnicos que han sido despedidos en el torneo de Clausura 2021.

Hernán Medford habló en conferencia de prensa y señala que muchos desean que pierda ante Alajuelense para que salga del banquillo del Cartaginés.

«Acá en el fútbol nacional han caído 4 técnicos y los presidentes han estado llamando a todos los representantes del mundo, eso es normal. Eso es antideportivo, antiético. Yo he estado sin entrenar y a mi agente no lo pongo a llamar a nadie estando un entrenador.

Siempre le he dicho que este a puntita de pie para cuando lo despidan entrar con todo, pero antes no. Pero cada quién con su consciencia, pero eso es parte del fútbol. Para que vamos a decir que no si hay muchos que lo hacen.

Pero hay algunos están rezando para que gane Alajuela, tienen las velitas encendidas para que gane Alajuela y echen al negrito», afirmó Medford.

Los despidos de entrenador son: Fernando Palomeque salió del Team, Johnny Chaves de Pérez Zeledón, Luis Fernando Fallas de Limón FC y Paté Centeno del Saprissa.

Mientras, que Luis Marín dejó el Santos para marcharse al Herediano. Su lugar fue tomado por Erick Rodríguez, quién era asistente de Jeaustin Campos en San Carlos.