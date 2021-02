Técnico no puso excusas y tachó de vergonzosa la actuación de su equipo

Redacción- Hernán Medford no escondió su molestia tras la derrota que sufrió el Cartaginés la noche este sábado a manos del Sporting FC.

El cuadro dirigido por «El Pelícano» salió derrotado por marcador de 3-1 ante la escuadra josefina, quienes no atravesaban un buen momento.

Debido a que tenían una seguidilla de seis partidos sin alcanzar la victoria, es decir que desde la primera fecha no sacaban los tres puntos.

Panorama similar con el que llegaban los de la Vieja Metrópoli, debido a que tenían una sequía de triunfos que llegaba hasta los cinco encuentros.

Situación por la que ambos querían dejarse los tres puntos y salir de esa mala recha que los de resultados.

«La verdad es que a veces no hay muchas palabras después de un partido así, donde nosotros en el segundo tiempo tratamos de ir a empatar el partido y lo logramos, pero después a base de errores pues nos gana Sporting, nos gana bien».

«A mí me da vergüenza lo que hicimos hoy, ante la afición de nosotros pongo la cara y les digo, me da vergüenza, me da pena y a los jugadores les tengo que decir que los jugadores deben de tener orgullo y aceptar lo mismo, yo como cabeza de grupo lo acepto, pero ellos que estuvieron ahí adentro que lo acepten y sentir vergüenza».

«Yo le pido disculpas a la afición y la verdad que hicimos el ridículo, no podes perder un partido así y no es quitarle méritos a Sporting porque ellos lo buscaron por todo lado y aprovecharon nuestros errores por lo que bien por ellos y muy mal por nosotros», indicó Medford.