Cartaginés suma 7 partidos sin ganar

Redacción- Hernán Medford se siente cansado de las críticas que recibe constantemente y el poco énfasis que se le da a lo bueno que ha logrado con el equipo de las brumas.

El Club Sport Cartaginés rescató un empate de 1-1 en los últimos minutos de juego ante la escuadra de Liga Deportiva Alajuelense.

Punto con el cual, el cuerpo técnico y jugadores del equipo salieron satisfechos por accionar que tuvieron dentro del terreno de juego para luchar hasta el último minuto.

Lo cual se vio reflejado en la declaraciones del técnico brumoso en la conferencia de prensa, donde resaltó el gran trabajo de sus pupilos para lograr empatar ante el que él considera el mejor equipo de los últimos dos años.

«Nosotros aceptamos que no estábamos del todo bien, obviamente queríamos ganar no expulsan a un hombre que consideramos no era expulsión.

Seguiremos trabajando, este punto es de motivación para poder salir, tenemos que trabajar mucho pero felicito a los muchachos por la entrega de hoy, le empatamos al mejor equipo de los últimos dos años».

Además fiel a su estilo, el Pelicano se mostró fiel a su estilo y aprovechó para enviar un contundente mensaje a sus críticos por los últimos resultados del equipo en el torneo nacional.

«Es que uno está aquí para que todas las malas se las tiren a uno no se vale, porque también yo acepto las malas pero entonces ¿que? no hago nada bueno. Porque por ultimo hecho en los seis partidos yo era el mas malo del siglo.

Aquí parece que es no tirarle al blanco es tirarle al negro, parece que no he hecho nada bueno en 18 años. Las criticas están bien pero que se enfoquen en el futbol», puntualizó el estratega blanquiazul.

De esta manera, el técnico pretende que sus críticos dejen de criticar y enfocarse solo en los negativo del equipo y que también saquen a la luz las cosas buenas que ha realizado.

En el próximo partido los brumosos se medirán al conjunto de Grecia en condición de visita el sábado 27 de febrero a las 3:00 pm.