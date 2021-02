Medford asegura estar acostumbrado a la presión que vive en el club brumoso

Redacción – El entrenador brumoso, Hernán Medford, califica como un desastre y un ridículo desempeño del Cartaginés en el presente campeonato de Clausura 2021.

Medford es consciente del mal rato que viven los blanquiazules, por lo que asegura que él tiene el 100% de la responsabilidad de incómoda situación que vive el club.

La última victoria brumosa fue el 17 de enero en la fecha 2, cuando vencieron 2-1 a Guadalupe FC, desde ahí han sumado dos empates y cuatro derrotas.

Esa situación tiene muy molesta a la afición del equipo de la Vieja Metrópoli, debido que no entienden por su club anda tan irregular, pese al gran plantel que tienen.

El Pelícano dice estar acostumbrado a la presión que vive al mando del plantel blanquiazul, por lo que deja claro que siempre saldrá a dar la cara para defender al club.

Hernán Medford habló en conferencia de prensa y señala que él junto sus dirigidos se han equivocado mucho en los partidos, por ello viven una pesadilla en el certamen.

«Si quieren me dan el 100% de la responsabilidad y yo públicamente digo que me den el 100% no pasa nada, cada quién lo juzga como sea y uno en este puesto está acostumbrado a ese tipo de cosas, entonces si tengo que asumir toda la responsabilidad no hay ningún tipo de problema.

Pero si por lo menos vengo a dar la cara y aceptar lo mal que estamos, fue un desastre, un ridículo y una falta de vergüenza, creo en mi carrera me había pasado una situación así. Puede ser parte de la actitud, pero cuando usted se equivoca tanto y tanto pasan ese tipo de cosas, pero nos equivocamos demasiado y me incluyo también.

Si quieren que yo asuma la responsabilidad no hay ningún problema, hay jugadas que nos equivocamos tanto tanto y eso también suma», afirmó Medford.

Cartaginés suma solo ocho puntos en misma cantidad de fechas. Esa situación tiene muy molesta a la afición blanquiazul, que en redes sociales pide la cabeza de Medford.