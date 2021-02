Paciente no se comunica, por lo que el centro médico no ha podido obtener sus datos personales

No tiene huellas digitales en el registro

Redacción – Un paciente del Hospital San Vicente de Paúl no ha podido ser identificado debido a que no habla, por lo que no puede comunicar su nombre ni brindar datos sobre familiares.

El adulto mayor ingresó a través de los servicios de la Cruz Roja el pasado 21 de enero y, un mes después, no han podido dar con sus datos personales.

«Desde trabajo social se dan por agotadas las posibilidades para la identificación de este usuario y no tiene huellas en el registro», indicó el centro médico.

Quien pueda colaborar con su identificación, puede comunicarse por mensaje privado a través de la página de Facebook Hospital de Heredia o al correo electrónico hporrasv@ccss.sa.cr.