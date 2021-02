Redacción- Iglesia hace un llamado a los fieles para que regresen y participen en la misa de Miércoles de Ceniza.

Este año se celebrará el miércoles 17 de febrero y aún en medio de circunstancias tan atípicas a causa de la pandemia del COVID 19, la Iglesia hace un llamado a los fieles para que asistan y participen de esta eucaristía ya sea de forma presencial o virtualmente.

El cura párroco de la Iglesia Nuestra Señora La Soledad, Carlos Humberto Rojas explicó que desde ya se preparan para iniciar el santo tiempo de Cuaresma que inicia con el Miércoles de Ceniza.

LEA TAMBIEN: Cristiana Nassar despide a su esposo: «Te amo Martín por siempre»

Para ese día habrá horario extendido de misas que se realizarán desde tempranas horas iniciando la primera a las 6.15 a.m., luego a las 9.30 a.m., 11.15 a.m., 12.30 p.m.; en la tarde a las 3.00 p.m., 5.30 p.m. y la última a las 7.00 p.m.

Para todas debe reservarse el espacio a través del sitio web https://iglesia-la-soledad.reservio.com y para quienes no pueden asistir por alguna condición especial, podrán seguirla a través del Facebook, pues todas las eucaristías serán transmitidas en vivo por Facebook Live.

“Ya es tiempo que regresemos al templo y que mejor hacerlo que en Cuaresma en Miércoles de Ceniza donde todos somos invitados a través de la palabra del Señor a que cambiemos, renovemos nuestras vidas y nos dejemos amar por Dios”, comenta el sacerdote.

Todas las eucaristías se realizarán siguiendo los protocolos necesarios para mantener la seguridad de los fieles que asistan a la Iglesia Nuestra Señora La Soledad. En estos momentos el aforo permitido en las iglesias es de un 50%.