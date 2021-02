Soto despidió a Fernando Palomeque del mando florense

Redacción – Jafet Soto le manda un mensaje a sus críticos y asegura que hay gente «tontita», que no saben el trabajo que realizar como gerente general florense.

El directivo rojiamarillo le tira a la gente que lo cuestiona en las redes sociales, debido que según él no saben toda su labor en el equipo que nació grande.

Fiel a su estilo, Soto dice que desde hace más o menos de 3 años ha venido planificando el plantel florense, por lo que los buenos resultados ya vendrán.

Los malos resultados en el inicio del Clausura 2021 tiene al Team último con solo dos puntos en seis fecha, por ello Jafet optó por despedir a Fernando Palomeque.

La salida del mexicano fue aplaudida por la afición del Herediano, que espera que todo cambie con la llegada de su nuevo entrenador para el resto del certamen.

Pero todo no quedó ahí, ya que Jafet aprovechó para tirarle a Agustín Lleida, con quién aparentemente tiene un conflicto personal, ya que cada vez que puede le tira.

Aunque no dijo el nombre del gerente manudo, Soto Molina cuestionó hechos que hacen los gerentes deportivos, los cuáles él nunca ha hecho con Herediano.

«Obviamente uno cede porque hay gente «tontita» que escribe cosas en esas redes sociales, porque son tontitos. No saben la cantidad de trabajo que tiene un gerente general y que nosotros venimos planificando este equipo desde hace más o menos tres años.

La mayoría de mis jugadores tienen tres años de contrato, así que nosotros tenemos que estar chequeando, tenemos que estar viendo, tenemos que estar supervisando pero un gerente deportivo no va y ese mete a la cancha.

No se pone algo y habla con un asistente o entrenador en cancha. Eso no lo ves en España, no lo ves en México y en ninguna parte del mundo, eso no lo ves en ningún lado. Indudablemente yo sé cuáles son mi funciones y no lo he hecho mal», afirmó Soto.

Jafet y la junta directiva de Fuerza Herediana se tomará unos días para definir el nuevo timonel, por lo que de forma interina quedó al mando Pablo Salazar.