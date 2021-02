Soto asegura que los manudos recibieron ayuda para alcanzar el título

Redacción- Jafet Soto cree que el arbitraje le echó una mano al León para conseguir la ansiada estrella 30 y romper la sequía de títulos que los acompañaba.



El gerente deportivo del equipo florense, Jafet Soto, rompió el silencio y manifestó su gran malestar con el arbitraje del país.

Jafet Soto no se guardó nada y explotó en contra de los árbitros nacionales, pues considera que siempre buscan la forma de perjudicarlos.

Además, hizo referencia a que en el torneo anterior los referís ayudaron a los manudos a romper la sequía de títulos que los acechaba.

«(Los árbitros) ayudaron bastante el torneo anterior para que un equipo fuera campeón, sin quitarle méritos a Liga Deportiva Alajuelense, pero creo que los errores fueron garrafales.

Pero me remonto a diciembre, nos quitaron un penal en la final, 1-1, no sabemos qué hubiese pasado.

Felicitamos a Alajuelense, nos quedamos callados sobre el arbitraje, no más Hugo Cruz ni Pedro Navarro, no tenemos nada contra las personas, no es nada personal», afirmó el gerente deportivo.

Con este pronunciamiento el ex técnico de los florenses hizo sentir su malestar con el tema arbitral, por lo que esperan que en la Comisión de Arbitraje tomen en cuenta lo solicitado por el club y no tener más a los árbitros antes mencionados en sus juegos.

Además, dejó claro que no es un tema solo con el Herediano, pues en otros juegos también se pueden observar errores arbitrales en otros enfrentamientos.

El próximo juego del Team será el miércoles 03 de febrero frente al equipo de Guadalupe FC, donde esperan que la Comisión de Arbitraje hagan caso a sus plegarias y no les asignen a Hugo Cruz o Pedro Leal como parte del cuarteto de referis.