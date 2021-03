Campos abandona el barco norteño

Redacción – Malos resultados hacen que Jeaustin Campos renuncie de su puesto como técnico de los San Carlos en el presente certamen de Clausura 2021.

La dolorosa derrota de los Toros del Norte por 0-3 a Limón FC, generó que Campos tomara la decisión de abandonar el barco en el cuadro norteño.

Fanáticos sancarleños celebran el adiós del estratega nacional, debido que estaban inconformes con la desdibujada labor del timonel de 49 años.

San Carlos vive un complicado momento y ante ello, Jeaustin Campos habló en conferencia de prensa y dio a conocer su renuncia pro varias cosas puntuales.

«Yo estoy renunciando, pero quiero hablar con ellos. Acá hay cosas puntuales. Uno el prestigio del club, siempre donde he estado ha sido de las cosas por las que más he trabajado. Yo independientemente del marcador, había intentado comunicarme con un directivo, mandarle un mensaje.

Mi carrera ha sido muy buena y hoy más que nunca le he pedido sabiduría a Dios sentarme acá, mi prestigio, mi carrera no puede estar entre dicho. No puedo permitirme este tipo de resultados, este tipo de exposiciones», afirmó Campos.

La escuadra norteña suma 7 partidos sin ganar y actualmente ocupan la novena posición con solamente 11 puntos en 10 fechas disputadas.