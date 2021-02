Esquivel es muy recordado por el saprissismo

Redacción – Juan Bautista Esquivel escribió su nombre letras doradas de la historia del Saprissa, gracias a que es uno de los mejores laterales en la historia morada.

La lateral izquierda fue la que llevó a ganarse el cariño de los saprissistas, que a 14 años de su retiro todavía recuerdan su picardía, velocidad y gran talento en la cancha.

Su debut con el Monstruo se dio en 1998 y estuvo en el primer equipo hasta el 2006, cuando por causa de un problema en el corazón fue obligado a retirarse con 26 años.

El cuerpo médico morado le detectó a Esquivel un mal congénito cardiaco que lo obligó a dejar las canchas unos meses después de haber estado en el Mundial de Clubes.

"Inicié como delantero, pero te topás con un "Mambo", Esteban Santana y mejor pasé a la lateral" 😂#AFondoCon Juan Bautista Esquivel pic.twitter.com/7r3l3Q2aOF — FUTV (@FUTVCR) February 13, 2021

La enfermedad es una cardiopatía hipertrófica asimétrica no obstructiva, que provoca un corazón rígido que ha crecido y que no puede hacer buena irrigación de sangre.

Ese episodio fue difícil de superar, pese a ello el exjugador superó la prueba y pudo continuar adelante con su vida, gracias al apoyo de su familia y amigos del deporte.

Toda su vida deportiva fue relacionada con Saprissa, ya que desde categoría «mosco» estuvo en el plantel, donde en primera instancia inició como delantero.

En ese paso por la cantera morada se fortaleció y aprendió valores que le han servido para toda su vida. En su etapa con el Monstruo ganó 3 títulos nacionales y una Concacaf.

Juan Bautista estuvo de invitado en el programa «A Fondo» de FUTV y recuerda como pasó de ser atacante a uno de los mejores laterales izquierdos en la historia morada.

«Cuando yo llegué lo hice como delantero y fui descendiendo en la pirámide hasta llegar a la defensa, eso lo tengo que agradecer. ¿Qué pasaba? Yo estaba como delantero en mosco, pase infantil pero ya te topas con el Mambo Núñez, Esteban Santana y con muchos otros jugadores, ya uno tiene que buscar otro rumbo.

Ahí pasé y fue donde prácticamente donde comencé como lateral y puesto que a mí me gustaba. A parte de que en el momento lo que yo quería era jugar, mira lo que sucedió. Si probablemente yo hubiese seguido encasillado que me dejaran como delantero no sé si hubiese tenido la opción de haber llegado.

En aquel momento hasta gol tenía y en moscos quedamos campeones, quedé campeón goleador. Entonces hasta definía, pero cuando me pasaron para atrás me fui recatando un poquito más», afirmó Juan Bautista Esquivel al programa «A Fondo».

Juan Bautista Esquivel es junto con Bryan Oviedo los dos últimos grandes laterales izquierdos del Monstruo, desde ellos no ha salido un jugador con tales condiciones.