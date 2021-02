Redacción – El portero del PSG, Keylor Navas, se luce con notable gesto para el famoso luchador de la UFC, Khabib Nurmagomédov, quién obtuvo la camisa del tico.

Khabib no es un peleador cualquiera en la popular compañía que combina artes marciales mixtas, debido que actualmente es el campeón mundial de peso ligero.

Aunque su deporte es el de los golpes y llaves, el luchador ruso es fiel seguidor al PSG y por ello, se dio cita en el Camp Nou para presenciar el duelo ante el Barcelona.

Desde un palco de la casa blaugrana vio la goleada por 1-4 del cuadro parisino ante los culés. Ese resultado fue celebrado por todo lo alto por Khabib.

Tras el final del compromiso, el famoso luchador pudo compartir con Keylor Navas, quién le tenía una sorpresa al ruso, ya que le regaló su camiseta firmada.

Ese gesto del tico con el luchador de la UFC es notable y a través de su instagram, Khabib le dio las gracias a Keylor, quién tuvo un juego tranquilo en el Camp Nou.

La pasión del peleador por el fútbol es muy grande, ya que siempre se ha declarado fiel seguir al Real Madrid, por ello su enorme admiración por el costarricense de 34 años.

