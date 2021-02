¿Le servirán de algo? Saprissa continúa publicando bendiciones de AuronPlay

LEA TAMBIEN: (Fotos) Maurico Hoffmann y Ericka Morera siguen enamorados en las redes

«A BENDECIR EQUIPOS DE FÚTBOL, PUES NADA, BENDICIONES AL DEPORTIVO SAPRISSA DE COSTA RICA. OJALÁ GANE EL TORNEO», DIJO HACE UNOS DIAS EL YOUTUBER.

«A ver, ¿Cómo voy a desbendecir al Deportivo Saprissa y bendecir a la Liga Deportiva Alajuelense? No, no. Porque esto sería entrar en un conflicto y estamos entrando al limite de desbendecir cosas, no. Yo aquí no me meto, suerte a los dos y que gane el mejor», dijo.

El youtuber volvió a realizar otra publicacion y manifestó que «Yo ya estoy harto, envío bendiciones con toda mi buena intención, pero luego me lo sacan en cara, yo así no puedo. Una bendición al Saprrisa».

Luego de la reacción de Auronplay compartido por el equipo morado desató gran cantidad de comentarios de usuarios en redes.

La final de Liga Concacaf entre Alajuelense y Saprissa se realizará este 3 de febrero a las 9:00 pm en el estadio Alejandro Morera Soto.

La transmisión estará a cargo de ESPN y promete grandes emociones, ya que se enfrentan los dos clubes más grandes de Costa Rica.