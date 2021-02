Redacción- ¡Leyenda viviente! Tom Brady sigue incrementando su leyenda y guía a los «Bucs» de Tampa Bay a al segundo Super Bowl LVI.

El histórico mariscal de campo de 43 años obtuvo su séptimo anillo de campeón para consolidarse como el mejor de todos los tiempos.

La escuadra de Florida se impuso por marcador de 31-9 ante los Kansas Cuty Chiefs en el llamado «Súper Domingo».

One more to go… pic.twitter.com/8YmPDzntTh

— Tampa Bay Buccaneers (@Buccaneers) February 8, 2021