Lleida solo trabajaría en el país a nivel de clubes con Alajuelense

Redacción – El gerente deportivo erizo, Agustín Lleida, deja claro su deseo de llegar algún día a la Fedefútbol y poder representar a Costa Rica en un Mundial de la FIFA.

Lleida llegó al país en el 2016 y ahora es un pilar clave en el éxito del León, que le dio toda la confianza al español para que liderara el proyecto deportivo rojinegro.

A sus 36 años, el ibérico ha echado mano de lo aprendido a lo largo de su carrera para fortalecer a La Liga, que actualmente cuenta con un CAR de última generación.

Las metodologías utilizadas en Alajuelense son supervisadas por Lleida, que además es preparador físico de profesión, por lo siempre está pendiente de ese campo.

Esa labor es resaltada por el liguismo, que le agradecen todo lo hecho para que Alajuelense tomara la ruta indicada para llegar a la 30 y al título de la Liga Concacaf.

Ya son casi cinco años en Costa Rica y Lleida ya se siente un costarricense más, ya que ha tomado arraigo en el país, gracias al cálido trato que le han dado los ticos.

Dicha comodidad en la nación hace que el español aspire en grande y anhele con llegar algún día la Federación Costarricense de Fútbol.

Aunque está feliz en Alajuelense, el directivo no esconde su anhelo de asistir a una Copa del Mundo a nivel de selecciones, por lo que valoraría trabajar con la Fedefútbol.

Es por ello, que en caso que le llegue algún día una oferta, Lleida la analizaría y tomaría una decisión, con el fin de seguir ampliando su currículo.

Agustín Lleida asistió a una Mundial de Clubes con Pachuca en el 2017, por lo que ahora sueña con hacerlo con La Sele para vivir esa experiencia.

«Todos los que trabajamos en el fútbol, soñamos cada cuatro años el estar en una Copa del Mundo, sabemos que a un Mundial no se puede ir con un club sino con una selección, bueno a un Mundial de Clubes donde ya me tocó ir, a un Mundial de selecciones no.

Si en algún momento se da la opción de ir a la Federación, y el poder estar cerca de defender a un país a un Mundial, creo que eso es lo más grande que uno puede tener en el fútbol», afirmó Lleida a ESPN Costa Rica.

Hace unos meses atrás, Lleida rechazó una oferta del SD Huesca de la primera división de España, con el fin de continuar trabajando en el proyecto del León.

La directiva manuda comandada por Fernando Ocampo y el empresario Joseph Joseph le han dado todo lo necesario a Lleida para que desarrolle un trabajo de punto fino.