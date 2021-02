Debutará el próximo sábado enfrentando justamente a su exequipo, Santos de Guápiles

Redacción- Luis Antonio Marín siente como un sueño cumplido poder dirigir al equipo que nació grande.

El joven técnico nacional fue presentado este lunes como el nuevo timonel del Herediano, lo que representa su primera oportunidad en una escuadra tradicional

Puesto que anteriormente había ocupado los banquillos de San Carlos y Santos de Guápiles, por lo que ahora deberá enfrentar una presión distinta.

Más aún porque los florenses se encuentran en el año de su centenario, mismo que no ha empezado de la mejor forma.

Así que deberá intentar mejorar el rumbo de los rojiamarillos y meterlos en zona de clasificación para poder disputar el título de campeón.

«Es un reto que creo que a cualquier entrenador le gusta, a mí me gustan los retos también y sé que venir a un club como este es una gran responsabilidad, pero me siento preparado, sé que me he preparado para esto y ha sido uno de mis sueños también, poder dirigir en un equipo grande de Costa Rica y qué mejor que hacerlo con el Herediano»

«Estamos contentos, estamos preparados y esperemos en Dios que podamos hacer una excelente labor que es lo que todos esperan de mí y todos los heredianos esperan de nuestro trabajo», comentó el estratega.

Marín debutará al mando del Tigre el próximo sábado, justamente en un duelo contra sus exdirigidos en el Santos.

Acciones que se llevarán a acabo al ser las 8:00 p.m. en el Estadio Nacional, inmueble donde buscará su segunda victoria de manera consecutiva.