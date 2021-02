Marín firmó por tres campeonatos con los florenses

Redacción – El entrenador florense, Luis Marín, asegura que llega a una institución de las más grandes de Centroamérica, por lo que le ilusiona su arribo al Team.

Marín señala que no fue difícil para él aceptar el ofrecimiento del Herediano, debido a sus aspiraciones de crecer y evolucionar como timonel en el fútbol tico.

Santos de Guápiles entendió el deseo del entrenador de 43 años y por ello, terminó llegando al equipo que nació grande, que espera reivindicarse con Marín al mando.

Para el nuevo estratega rojiamarillo su deseo es llevar al Team a los primeros planos del fútbol nacional y así demostrar que su arribo a la institución no fue en vano.

Herediano ha tenido un inicio de su centenario para el olvido, ya que actualmente contabilizan seis puntos en siete jornadas, esos números los colocan novenos en el torneo.

Luis Marín habló en conferencia de prensa y deja claro que llega a una institución con una gran planilla y un gran equipo de trabajo, por lo que buscarán ser protagonistas.

«Difícil no fue, porque yo creo que todos trabajamos para crecer en la vida y para evolucionar, pero había que conversar por respeto al club que representaba en ese momento que era Santos, pero ellos lo entendieron muy bien.

También sabían de nuestras aspiraciones en algún momento y no pusieron trabas, lo dialogamos con ellos y bueno difícil no fue, más bien fue rápido. Vengo a una institución de las más grandes de Costa Rica y Centroamérica, con una gran planilla y un excelente staff para trabajar y difícil no fue para nada.

Los objetivos de un equipo como este están claros, que es estar arriba en la tabla y pelear campeonatos. Ahora hay que enfocarnos a ganar partido a partido, es ir paso a paso y no pensar más allá», afirmó Luis Antonio Marín.

Marín tendrá como asistente en el banquillo del Herediano a Sandro Alfaro, quién ha sido su fiel compañeros del timonel en sus pasos por San Carlos y Santos de Guápiles.