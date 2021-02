Redacción – Marco Ureña cumple con buen papel en épica remontada por 3-2 de su club en la primera división de Australia, la cuál se ha empezado adaptarse el tico.

El delantero nacional fue titular por primera vez con el Central Coast Mariners, que se enfrentó en la jornada 5 de la A-League contra el Melbourne City.

A sus 30 años, el tico inició esta nueva aventura y parece que ya ha logrado ganarse la confianza de su timonel, por lo que salió inspirado al compromiso.

Mostrando garra y sacrificio en ofensiva, el ariete lo dio todo con su número 12 en su camiseta. Pese a ello, el juego inició cuesta arriba para Ureña y compañía.

Melbourne City aprovechó las falencias del Central Coast Mariners y así adelantarse con el 0-1, gracias a una anotación de Adrián Luna al minuto 23.

Ese tanto motivó al Melbourne, que fue con todo al ataque y al minuto 31, Jamie McLaren puso el 0-2 a favor de la escuadra visitante.

Verse abajo en el marcador le tocó el orgullo al equipo de Ureña, que en conjunto con sus compañeros intentaron cambiar esa mala cara que estaban mostrando en cancha.

Matt Simon tees up Jaden Cassella for his first #ALeague goal 🤩

El nacional empezó a mostrar su talento y junto a sus compañeros se motivaron a irse al ataque en busca de una remontada épica en el duelo.

Ureña tuvo participación directa en el 1-2 del Mariners, cuando le sirvió un gran pase a Matt Simon, que le dio el balón a Jaden Casella, quién definió de gran forma.

Ese tanto motivó al conjunto del costarricense, que abandonó la cancha tras una actuación de alta factura al minuto 55 para dejar su lugar para Max Balard.

La escuadra del dos veces mundialista con La Sele bombardeó al Melbourne y al minuto 57, Matt Simon anotó de penal para poner el 2-2 y así ilusionar a los Mariners.

FT | We say this a lot but it really is something you love to see. #CCMFC #CCMvMCY #Simmo200 pic.twitter.com/3WSDcc5tQs

— Central Coast Mariners (@CCMariners) February 3, 2021