Medford cuestionó los procedimientos de Unafut

Redacción – El entrenador brumoso, Hernán Medford, crítica con todo a la Unafut y asegura que quieren que los involucrados en el fútbol hagan casa por cárcel.

Medford tuvo que aislarse a inicios de semana y estar ausente en dos entrenamientos del club brumoso, debido a una solicitud hecha por Unafut por romper su burbuja social.

Para poder volver, Medford tuvo que someterse a un prueba PCR la cuál dio negativo. Tras ese resultado recibió la habilitación de parte de la Comisión Médica.

Todo no queda ahí, ya que el Pelícano señala que los medios de comunicación quisieron hacer una novela donde lo había, por lo que se molestó bastante.

Su descontento también va hacia la Unafut, porque considera que se ha llegado al extremo que quieren que los jugadores y técnicos ya no pueden hacer nada en paz.

Hernán Medford habló en conferencia de prensa y asegura que Unafut lo acusó sin pruebas y de paso les solicita tener más cautela con esos temas.

«Algunos medios de comunicación hicieron una novela, donde no veo tanta novela. Muchos de ustedes de la prensa y nosotros tenemos nuestra vida social. Yo sé que hay que cuidarse y es algo que todos sabemos, pero cuando se llega a momentos extremos pues quieren que hagamos casa por cárcel.

La vida mía tiene que continuar y yo dije que estoy consciente que en cualquier momento uno puede salir contagiado, ojalá que no pero estamos ya a nivel de vivir con ese tema, eso no nos puede limitar en nuestra vida. Entonces Unafut tiene que detallar eso, porque usted no puede acusar sin pruebas, a mí me acusaron sin pruebas.

Como no sabían que esa era mi burbuja, puede ser que sea mi burbuja. Ante una acusación tienen que haber pruebas, entonces le hacen a uno hacer un gasto económico y a parte lo dicen como si uno tuviera una enfermedad grave, porque hacen público y la gente lo ve a uno, creen que uno está contagiado. Tienen que tener muchos cuidados.

Yo le mando un mensaje a la Unafut, el país se está abriendo y es hora que la Unafut se empiece abrir, eso con cautela. Eso no solo para mí, sino para todos que están en el fútbol, sino mejor nos pasamos casa por cárcel, no podemos salir ni hacer nada y creo que Unafut debe tomar consciencia», dijo Medford.

El entrenador tomará mayores precauciones a la hora de publicar algo de su vida personal, ya que mientras la Unafut no tome consciencia no podrá hacer nada tranquilo.