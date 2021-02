Medford pide que no agarren todo personal

Redacción – El entrenador del Cartaginés, Hernán Medford, denuncia persecución del médico de la Unafut, por eso pide que deje de sacar estupideces para joder nada más.

Aunque no dijo el nombre del galeno, es evidente que la molestia del estratega brumoso es hacia Andrés Castillo, jefe de la comisión médica.

Unafut le pidió pruebas a Medford sobre su denuncia de que los clubes esconden casos positivos de Covid-19, algo que ha causado gran polémica en los últimos días.

En la comisión médica están molestos por lo dicho por el estratega brumoso, ya que doctores de los clubes han hecho un gran trabajo para que el torneo se realice.

Es por ello, que el entrenador afirma que prefiere quedarse callado, con respecto a los posibles cambios en el formato del campeonato nacional.

Si hay 13 equipos el próximo certamen o si congelan el descenso, el técnico tendrá que aceptarlo, porque únicamente es un empleado del Club Sport Cartaginés.

Hernán Medford habló en conferencia de prensa y le pidió al médico no agarrar todo de forma personal ni tampoco que sean tan obvios con la persecución que tienen sobre él.

«Yo creo que no soy para opinar mucho, porque no soy dirigente, ellos son los que mandan, yo simplemente soy un empleado y a veces no hablo mucho mejor porque la vez pasada dije algo tan sencillo y después hubo una persecución de un señor por ahí que no quiero decir ni el nombre, es doctor, sin decir el nombre.

Entonces mejor me quedo callado, calladito más bonito, porque aquí cuando uno dice algo lo magnifican tanto, obviamente es un tema delicado para los dirigentes, pero yo mejor no me meto, simplemente soy un empleado y tengo que acatar.

Si hay 13 equipos y congelan el descenso tengo que aceptarlo, pero yo no se quién para opinar de ese tema, porque Dios guarde para que siga habiendo una persecución de ciertos medios, no medios radiales, si no como lo que les digo de un tal doctor que anda detrás mío no sé porque. Entonces aquí estoy tranquilo.

Lo que yo digo pero que no lo agarren personal, que no vayan a la yugular con todo, que no sean tan obvios por el amor de Dios, que lo dejen a uno vivir tranquilo, uno es parte de este fútbol, uno es parte de la historia de este fútbol, así que dejen de sacar estupideces para joder nada más, déjenme trabajar», afirmó Medford.

Cartaginés volvió al triunfo este pasado 27 de febrero, tras hincar por 2-1 a Grecia en suelo de Occidente y así volver a sumar tres puntos en el torneo.