Medford se siente tranquilo en el banquillo brumoso

Redacción – El entrenador brumoso, Hernán Medford, le tiró con todo a sus críticos y asegura que nadie le va quitar que es de los técnicos más ganadores de Costa Rica.

Medford es consciente del mal momento que viven en la escuadra blanquiazul, ya que suman seis partidos sin ganar (dos empates y cuatro caídas).

La última victoria brumosa fue el 17 de enero en la fecha 2, cuando vencieron 2-1 a Guadalupe FC, desde ahí han sumado un cúmulo de errores partido a partido.

Esa situación tiene muy molesta a la afición del equipo de la Vieja Metrópoli, debido que no entienden por su club anda tan irregular, pese al gran plantel que tienen.

En los últimos días se rumoreó en las redes sociales, que en caso de que el Pelícano pierda ante Alajuelense podría dejar el banquillo brumoso en el torneo.

Ante ello, Martín Goldberg, periodista de Tigo Sports, le hizo esa consulta al timonel de Cartaginés, que no se guardó nada y le tiró con todo al comunicador.

Hernán Medford aprovechó la conferencia de prensa y cuestionó al periodista por la pregunta, por lo que sacó pecho con sus éxitos pese al mal momento brumoso.

«¿Por qué uno de los últimos? Si usted es el presidente de Cartago entonces ya usted decidió, yo no sé como toma una decisión cuando usted no es el que manda, porque pase lo que pase el que toma las decisiones es el presidente.

Entonces mejor agarro mis maletas y me voy de una vez. Si usted fuera el presidente ya tendría las maletas listas sino ganamos. Me parece que esto es una falta de respeto para nuestro presidente, que el que manda es él.

El decidirá que si yo sigo o no sigo. Tranquilo que yo tengo 35 años en esto y estoy o me voy, siempre he tenido oportunidades. Nadie me va quitar que soy uno de los entrenadores de este país y por seis resultados usted quiere tapar todo lo que he hecho en mi carrera, tal vez porque usted tiene poco tiempo en el país.

Nadie va quitar lo que ha hecho Hernán Medford, yo tengo que tirarme para arriba, porque muchos se han tirado para abajo por seis partidos, nadie me quitar que soy de los entrenadores que más ha ganado en este país, estamos pasando por una racha y he aceptado que me he equivocado y ningún tipo de excusas», dijo Medford.

El polémico entrenador blanquiazul ha estado en contra de la prensa desde el inicio del torneo, por lo que este tipo de respuestas no son ninguna novedad.

Cartaginés ha mostrado un nivel bastante deficiente en el certamen, debido que a lo largo de ocho jornadas solamente contabilizan ocho unidades.