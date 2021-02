Medford le tiró con todo a sus detractores

Redacción – El técnico de Cartaginés, Hernán Medford, le pide a sus críticos apagar la «velita» que tienen encendida para que pierda y sea despedido del cuadro brumoso.

Medford salió feliz por la entrega de sus jugadores en el agónico empate de 1-1 ante La Liga, donde los blanquiazules igualaron con un gol de Román Torres al minuto 89.

Ese resultado dejó contento al estratega, ya que los de la Vieja Metrópoli se quedaron con 10 desde el minutos 32 del duelo, tras la expulsión de Bismar Acosta.

Es por ello, que el Pelícano salió contento porque salvaron un punto ante el campeón nacional. Eso sí, los brumosos encadenan siete partidos sin ganar.

Fiel a su estilo, Medford afirma que hay muchos periodistas y hasta colegas de él, que tienen las velitas encendidas para que lo despidan del banco brumoso.

Cartaginés ganó su último juego el 17 de enero en la jornada 2 ante Guadalupe, desde ahí han contabilizado tres empates y cuatro derrotas.

Esas cifras tienen a Medford en la cuerda floja, pero el empate con el León le dio vida, por eso señala que él único que lo puede echar es el presidente brumoso, Leonardo Vargas.

Hernán Medford habló en conferencia de prensa y le pide a los que le desean el mal que apaguen las velitas y que las enciendan para la próxima jornada.

«El día de mañana si me tengo que ir lo haré tranquilo y con la cabeza en alto, sabiendo que he hecho cosas buenas aquí en Cartago y todo mundo lo sabe, que hemos caído en un momento complica y que me hecho responsable también.

Pero hoy tenían las velas un montón de periodistas y colegas míos también, no crean porque cuando un entrenador tambaleándose llaman a los directivos para el puesto y son colegas tan poco éticos, que da tristeza.

Yo le digo que apaguen la velita y enciéndanla para el otro domingo verdad, porque están deseando, aquí sigo hasta que mi jefe Leonardo Vargas quiera que yo siga, él es el único que me puede quitar de aquí, él es el que manda», dijo Medford.

Cartaginés buscará acabar esa sequía sin ganar, el próximo sábado 27 de febrero cuando visiten al Municipal Grecia a las 3:00 de la tarde.