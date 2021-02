La afición brumosa pide la suplencia para Parker

Redacción – El técnico del Cartaginés, Hernán Medford, respalda con todo a Darryl Parker, debido que considera que por una equivocación no se puede acribillar al arquero.

La afición brumosa no está contenta con las últimas actuaciones del portero del cuadro de la Vieja Metrópoli, ya que consideran que no tiene lo necesario para ser estelar.

Los cuestionamientos hacia Parker se dan tras un grave error ante Herediano, lo que generó el gol de Yendrick Ruiz en el partido y un mar de críticas al cancerbero.

Pese a lo sucedido, el Pelícano respalda con todo a Darryl Parker, a quién considera que fue uno de los mejores porteros del pasado certamen de Apertura 2020.

Hernán Medford se molestó y señala que no se puede acribillar al arquero por un error en 8 meses, por lo que pida que la afición entienda y deje de criticar al guardameta.

«Si yo me dejo guiar por los jugadores que quiere ver la afición, yo haría una alineación todos los días diferente y ellos tienen que entender eso, me acuerdo hace ocho o nueve meses una situación de Parker y después de ese tiempo vuelven a hablar de Parker.

Hay que ponerlo ahí y fusilarlo después de ocho meses que cometió un error. Lo digo para que la afición lo entienda y ocho meses han pasado de que hablamos de un error de Darryl Parker. Ahora por un error a fusilarlo, no jamás.

Yo veo que Parker el torneo pasado fue de los mejores y menos goleado, no le dieron sus méritos, no importa. Se equivoca una vez y quieren acribillarlo. ¿Es justo? Si hablamos de justicia, porque si son buenos seres humanos y cartagineses, la mayoría va a la basílica, entonces no vamos con los que predicamos, entonces hay que acribillar al ser humano por un errore», afirmó Medford en tono molesto.

A sus 27 años, Parker se ha ganado la titularidad a base a trabajo. Esa garra le ha valido para tener relegado a la banca a Marco Madrigal, un portero de rodaje en el país.

Pero recientemente los fanáticos al cuadro blanquiazul han pedido oportunidad para Madrigal, que hace unos torneos se dio el lujo de ser campeón con San Carlos.