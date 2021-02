Redacción-La Unión Médica Nacional (UMN) denunció ante la Procuraduría de la Ética Pública en contra de abogados de CIPA (Centro para la Instrucción de Procedimientos Administrativos) sobre presunto mal manejo en la compra de mascarillas.

Los médicos solicitaron que la Procuraduría de la Ética Publica investigue a los funcionarios del CIPA, órgano de la Caja.

Los abogados involucrados son Grettel Camacho Marín, Sergio Alfaro Esquivel y Mario Cajina Chavarría.

La Unión Médica señala que es presumiblemente que los licenciados han afectado la transparencia del debido proceso en el caso de las mascarillas, socavando la imparcialidad del caso al no actuar de manera eficiente, oportuna y conforme a derecho para llevar a cabo las audiencias de ley.

“Así mismo debe investigarse si existe una posible dilación indebida en el procedimiento disciplinario y extralimitación de competencias del CIPA al no proceder con las audiencias orales de ley, poniendo de excusa disposiciones que NO son compatibles con este tipo de procesos, mucho menos cuando las mismas autoridades de Salud han redactado protocolos para enfrentar situaciones especiales. Igual debe investigarse si el CIPA ha girado protocolos especiales para llevar a cabo este tipo de audiencias o procesos. Debe investigar esta Procuraduría si estos funcionarios han actuado o no con probidad y apegados a los más altos principios que orientan nuestro Estado de Derecho”, señala el oficio de la UMN.