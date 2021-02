MEP pide colaboración a padres y estudiantes

Entidad llama a generar procesos de comunicación efectivos

Redacción Los centros educativos tienen como responsabilidad evitar que se presenten aglomeraciones en sus inmediaciones por medio de la aplicación de lo protocolos sanitarios ya establecidos.

Dentro de estos protocolos, se mencionan claramente las medidas a tomar en cuanto a evitar «tumultos» en las afueras del centro educativo.

«Tomar las medidas de distanciamiento físico de 1,8 metros en las afueras de los centros educativos para los tiempos de llegada y salida de los estudiantes, marcando la distancia en el piso con los materiales que tengan a disposición fuera y dentro del centro educativo», se indica en el protocolo.

Consultados sobre el tema, el Ministerio de Educación Pública (MEP) indicó que «el centro educativo debe demarcar esas entradas y asignar citas de atención a la familia, si requiere ir presencial», pero también hizo un llamado para que padres, madres, encargados y estudiantes pongan de su parte.

«Hacemos un llamado a esos que ya entienden, saben de causas y consecuencias que han visto, oyen, que sienten cuando pasa algo en la comunidad o un familiar enferma o muere por el Covid-19 que tengamos conciencia de esto», dijo María Alexandra Ulate, del departamento de Desarrollo Curricular del MEP, a AM Prensa.

Ulate indicó que las autoridades del centro de educación deben indicarles a los estudiantes que se trasladen a sus hogares luego de salir de clases.

Además, señaló que los padres deben colaborar, en el sentido de apoyar al centro educativo para controlar la salida de los estudiantes de la institución.

«Imagínese usted una persona directora vigilando a 1200 estudiantes esperando que todos lleguen pronto a la casa, ahí va mucho la comunicación de cuándo termina el horario y que el padre de familia converse con la persona estudiante y le pida por favor llegar a tiempo a casa», indicó Ulate.

Este medio conversó con Marco Martínez, director del Colegio La Aurora en Heredia, el cual reconoció el reto que ha implicado hacer entender a la población estudiantil, que se deben cumplir los protocolos establecidos.

El centro educativo ha cumplido fielmente con los protocolos, tal y como lo ha pedido el MEP y Salud.

Ha colocado marcadores de distancia en las aceras afuera de la institución, con el fin de que los estudiantes y sus padres o encargados, guarden el distanciamiento respectivo.

«Algunos padres me dicen que es obligación del centro educativo, otros me dicen que no que es responsabilidad de los estudiantes, pero la verdad es que es difícil, mientras usted separa un grupito, ya hay otro formado y es que ese fenómeno se está dando en todo el país», comentó Martínez a AM Prensa.

Ante esa situación, el director pidió colaboración a los padres, madres y encargados, para que estén al tanto de que sus hijos retornen a casa luego de clases para evitar que se aglomeren afuera de la institución.

Considera que si el centro educativo hace su parte para cumplir los protocolos, los estudiantes deben también colaborar.