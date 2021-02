Redacción- Mujer apuñala a chofer de bus por pedirle que se pusiera la mascarilla.

Es importante mencionar que el chofer está herido en una mano y en la zona costal derecha, pero fuera de peligro.

La agresora permanecerá detenida por 15 días hasta definir su situación procesal, fue condenada el año pasado por violencia.

Una pasajera apuñaló a un colectivero en Bariloche cuando el conductor le pidió que use el tapabocas mientras viajaba en la formación. No me siento seguro al subir al colectivo», contó la víctima.

Todo ocurrió el pasado viernes en la intersección de las calles Moreno y Palacios, donde el interno de la Línea 70, perteneciente a la empresa Mi Bus, detuvo su marcha para subir algunos pasajeros.

En ese momento, el colectivero le pidió a la agresora de 37 años que se pusiera la mascarilla, pero ella comenzó a insultarlo y se fue a su asiento.

Cuando la mujer comenzó a insultar trabajador desde su asiento el chofer le pidió que interceda al hombre que la acompañaba.

Entonces la pasajera se aproximó hasta la zona del conductor con una navaja en la mano, retiró la protección contra el coronavirus puesto ante el asiendo del colectivero y lo atacó por la espalda.