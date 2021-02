Redacción– Eldina Jaganjac decidió dejar de depilarse las cejas y el bigote y se hace viral al mostrarlo en redes.

Ella decidió romper con los estándares de belleza y su historia le ha dado la vuelta al mundo.

La mujer busca visibilizar los discursos que se han construido sobre el ser mujer, que además de contradictorios, la sociedad ha impuesto como si se trataran de verdades absolutas.

Es importante mencionar que todo comenzó cuando la joven comenzó a cuestionarse el porqué las mujeres debían dedicar más tiempo y dinero a la depilación que los hombres. Fue entonces que la mujer decidió no seguir las convenciones sociales y se dejó crecer el mostacho y cejas.

«En comparación a los hombres, se espera que las mujeres dediquemos más tiempo y dinero en nuestros looks solo para ser consideradas visualmente aceptadas en la sociedad, sobre todo cuando estamos en espacios públicos. Si un hombre no se depila ni se hace las cejas, nadie se da cuenta ni lo comenta, y no es nada fuera de lo común», señaló Eldina al medio The Sun.

Desde hace un año que Eldina dejó de depilarse. Dice sentirse con mayor confianza ahora que ya no busca cumplir con las expectativas sociales, además señala que no le importa cómo se ve o lo que la gente piensa de ella.