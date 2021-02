Sinclair estuvo dos años prestado en USA

Redacción – El joven delantero morado, Orlando Sinclair, quiere demostrar que tiene la calidad para destacar en el Deportivo Saprissa en el presente Clausura 2021.

Sinclair volvió al Monstruo tras sus prestamos con el Loundon United y New England Revolution II de USA, donde pulió sus condiciones para poder regresar a Tibás.

Esos pasos por estos clubes norteamericanos de la USL ayudaron al atacante de gran forma, ya que volvió fortalecido y con la misión de trascender en el club morado.

A sus 22 años, el atacante de 1,80 metros lo da todo en los entrenamientos para poder convencer a Roy Myers, quién lo conoce desde sus días en ligas menores.

Dicho conocimiento del timonel en el delantero es clave para él, debido que conoce la filosofía que utiliza Myers, por lo que buscará aprovechar eso para buscar la titularidad.

La baja de Ariel Rodríguez por varios días le abre el chance a Sinclair de ser el ariete morado en la visita a Pérez Zeledón en juego de reposición de la fecha 6.

El joven asegura que que está listo para cuando lo ocupe el estratega. Por ello, presta mucha atención que le dan hombres como Christian Bolaños y Daniel Colindres.

Orlando Sinclair habló en conferencia de prensa y señala que su deseo es responder en la cancha, por ello espera darle grandes alegrías al saprissismo.

«He tratado de estar tranquilo, trabajando cada día y cada vez que me toque entrar hacerlo de la mejor manera para demostrar que tengo la capacidad para cuando me ocupen utilizarme de titular, estoy preparado para responder dentro de la cancha.

Creo que me ha ido bien, he puesto un par de asistencias y todavía no se me ha dado el gol, pero con el trabajo que vengo haciendo tarde o temprano va llegar el gol. Me tocó salir dos años para terminar de formarme.

Ya este año venir a luchar y tener buena competencia con Ariel Rodríguez, me he sentido bien, los de experiencia me han acuerpado bien y a seguir trabajando para cuando me toque hacerlo de la mejor manera», afirmó Sinclair.

La afición morada tiene grandes expectativas en el delantero oriundo de Barrio México, San José, por lo que esperan que empiece a despegar su talento.