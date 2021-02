MEP dio a conocer fechas de aplicación y las guías técnicas

Redacción- El Ministerio de Educación Pública (MEP) hizo público este pasado 24 de febrero las guías técnicas para la aplicación de las pruebas FARO, así como las fechas en las que se realizarán para primaria y secundaria.

Con este anuncio, surgió una cantidad importante de comentarios en una publicación que hizo el mismo MEP en su red social de Facebook.

Con más de 2 mil reacciones, los seguidores llenaron de comentarios la publicación al exponer su preocupación por la realización de las pruebas.

Las molestias generales se hicieron presentes por la decisión del MEP de seguir adelante con la aplicación de las pruebas este 2021.

Padres, madres y estudiantes se oponen a su realización por considerar que no ha habido una preparación adecuada para tal fin.

Estos fueron algunos de los comentarios:

«Yo personalmente como estudiante de undécimo año, no me siento preparada para hacer estas pruebas. Tuvimos no solo un año perdido sino (con este 2021) prácticamente 3 años donde nuestra educación no pudo ser completada de manera exitosa, espero que el Ministerio de Educación Publica recapacite sobre estas pruebas y si piensan en aplicarlas que al menos no sean determinantes en nuestras calificaciones ni en nuestra graduación de bachillerato/primaria», expresó una joven de apellido Alfaro.

«Yo como madre de una alumna de Duodécimo año de un colegio técnico que él año pasado no todos los profesores le dieron clases virtuales a excepción de unos pocos y otros no dieron de virtuales, ni guías de trabajo que cursaba su undecimo año este año solo ha asistido al colegio dos días uno por semana el resto y no le dan virtuales, incluso esta semana no ha tenido que ir y no le han dado tampoco clases virtuales», dijo una madre bajo el nombre de Andrea.

Una estudiante también catalogó la decisión como «impensable», aseguró no sentirse preparada para realizarla.

«Como se les ocurre hacer estas pruebas? Es el colmo que no tengan consideración ante nosotros los estudiantes, tuvimos un año totalmente perdido, donde se puede afirmar que en clases virtuales no se aprende de la misma manera que presencial», dijo la joven de apellidos Chinchilla.

AM Prensa conoció de una petición en línea con más de 14 mil firmas, con la cual se pretende hacer un llamado al MEP para que se suspenda la realización de FARO.

Paula Villalta, viceministra de Planificación Institucional en el MEP, indicó a AM Prensa que en cuanto a este proceso, se ha trabajado de manera responsable para efectuarlo de la mejor forma.

«Dentro de los lineamientos y lo que se ha asesorado a directores y directoras de los centros educativos, se tienen las herramientas suficientes para poderle hacer frente a esta tarea tan importante que usamos para medir la calidad de la educación, dijo Villalta, quien no se refirió al tema desde el punto de vista académico, pues es un tema que le compete a la viceministra académica Melania Brenes.

Este medio está a la espera de una respuesta por parte de Melania Brenes, vocera del MEP en temas académicos.