Centeno no se siente seguro al mando del Saprissa

Redacción – El entrenador tibaseño, Wálter Centeno, asegura que deben mantener la calma, fortalecer el grupo y tirarlo para arriba tras perder la final de Liga Concacaf.

Los morados cayeron 3-2 en la final del certamen regional ante Alajuelense, lo que ha provocado gran cantidad de críticas de parte del saprissismo hacia Paté.

Caer ante el más enconado ha vuelto a hacer tendencia en las redes sociales el «Fuera Centeno», algo que deja claro el descontento de la afición del Saprissa.

Paté tiene claro las exigencias del Monstruo y señala que no se siente seguro al mando del club, debido que es consciente que el fútbol depende de resultados.

Es por ello, que la caída ante el León le dolió mucho al timonel y a sus jugadores, a los cuáles buscará levantar el estado anímico de sus liderados.

Wálter Centeno habló en conferencia de prensa y afirma que apelará a levantarle el ánimo a sus pupilos, con el fin de levantarse como el ave fénix tras caer ante La Liga.

«Sabemos de las exigencias y Saprissa, la persona que este en la posición que estoy yo sabe y es consciente de lo que se juega uno, pero vamos a esperar y uno nunca se puede sentir seguro en ningún lugar, estoy consciente de que todo rige alrededor de los resultados. Perdimos una final y ahora nos toca enfocarnos en el campeonato nacional.

Sabíamos que la queríamos ganar pero no se puede tampoco y no se puede tampoco tirar todo por la borda, entonces yo creo que hay que mantener la calma, fortalecer el grupo, animarlo y tirarlo para arriba, porque son momentos duros, no es fácil perder una final y aceptarlo como tal», afirmó Paté Centeno en conferencia de prensa.

Pese al descontento de la afición, la directiva respalda a muerte el trabajo de Paté, quién en dos año ha ganado una Liga Concacaf en el 2019 y un título en el Clausura 2020.