Centeno asegura que el fútbol no tiene memoria

Redacción – El entrenador del Monstruo, Wálter Centeno, cree que ganando el Clásico Nacional se le olvidará todo lo malo al saprissismo a nivel nacional.

Centeno tiene listo al plantel morado para enfrentar el Clásico 328 de la historia ante Alajuelense, donde buscarán conseguir la victoria cueste lo que cueste.

Los morados quieren cobrar revancha tras caer 3-2 ante el León en la final de Liga Concacaf, por lo que saldrán con su mejor equipo en busca de los tres puntos.

Para Centeno lo más valioso es vencer a La Liga, ya que si lo hacen podrán demostrar que el fútbol no tiene memoria y que lo único que quieren los saprissistas es ganar.

El estratega es consciente del enojo de la afición morada, que le ha tirado con todo al timonel en las diferentes redes sociales, por lo que buscará calmar las aguas.

Wálter Centeno habló en conferencia de prensa y dejó claro que su obligación es ganar el Clásico Nacional para que los fanáticos al Monstruo vuelvan a estar tranquilos.

«¿Qué pasa si se gana el domingo? La afición quiere ganar y yo quiero ganar, en este país como el fútbol no tiene memoria y solo se piensa en el presente. Ganando se le olvida todo al saprissista y voy hacer el más bueno.

Por supuesto que no, entonces yo tengo que estar preparado para todo escenario y siempre he estado preparado. Yo no le diría nada a la afición, mi obligación es buscar ganar y hacer que Saprissa gane para que la afición este tranquila.

La afición quiere ganar y cuando no se gana nadie va a estar contento. Yo soy consciente de eso y no puedo engañar a nadie, menos a la afición saprissista, esto es fútbol y si gana Saprissa, gana Saprissa y no Wálter Centeno», afirmó Centeno.

Los morados son los dueños de los Clásicos, ya que contabilizan 127 victorias sobre 100 triunfos rojinegro y 100 empates registrados entre los clubes más grandes del país.

Esas estadísticas inspiran a los comandados por Centeno, que buscará hincar al León este próximo domingo 7 de febrero a las 4:00 de la tarde en el Morera Soto.