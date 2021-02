Redacción- La película cristiana y producida en Costa Rica “En un instante” pronto se estrenará en cines ticos.

Es importante mencionar que la película en abril próximo la productora costarricense JOAN Films Studio en asociación con El Arado y Light Proyect Films, lanzarán en cines nacionales.

Se debe resaltar que el largometraje “En un instante”, historia basada en hechos reales bajo la producción general de Alberto Lara y la dirección de Gabbo Martínez.

Según la sinopsis, el filme narra la historia de la familia de Vivian, una niña de tan sólo 7 años, que de un momento a otro cambia por completo al verse confrontada por lo que el destino les tenía preparado. Cada uno de ellos entenderán que sólo basta un segundo para alterar el presente.

“La película nos acerca a una realidad que muchas veces no queremos ver pero que recientemente, desde hace un año ya, tenemos ante nuestros ojos y es que nunca sabemos cuándo va ser esa última vez que compartiremos con las personas que amamos”, afirma Martínez.

Gabbo asegura que el mensaje principal que desean transmitir es valorar no sólo a quienes tenemos cerca sino el tiempo que se comparte con ellos.

El increíble rodaje de la película se llevó a cabo entre los pasados meses de agosto y diciembre por lo que la producción se tuvo que preparar duramente para cumplir con los protocolos avalados por el Ministerio de Salud.

“La terea no fue fácil, pero lo logramos. Culminamos todo nuestro rodaje dichosamente sin un solo caso positivo de Covid-19 lo cual nos hizo sentirnos muy orgullosos y agradecidos con Dios.

Todos nos cuidamos antes, durante y después de los días de rodaje. Somos una viva señal que sí se puede trabajar en la producción audiovisual siempre y cuando se respeten los lineamientos correspondientes”. agregó Lara, quien además es Productor Ejecutivo.

NUEVOS ROSTROS

La producción realizó un casting en donde 230 personas asistieron en busca de una oportunidad y para cambiar a lo «cliché» de usar figuras publicas en personajes principales.

“Ser la protagonista es una muestra personal de que Dios toma en cuenta los sueños que ni siquiera han sido puestos en palabras. A nivel profesional, un honor cargado de compromiso y responsabilidad, que estoy disfrutando al 100%. Di todo de mí, así que deben ir preparados para experimentar un tornado emocional.”, comentó Sabrina Alpízar,

protagonista de “En un instante”.

Por su parte, su compañero de escena, Andrés Segura afirma que lograr el protagónico en una película siempre fue un sueño y se encuentra agradecido con esta oportunidad.

“Asumir este reto no fue fácil, ya que es mi primera vez actuando para cine y estaba acostumbrado a otro tipo de personajes.

En varias ocasiones me sacó de mi zona de confort y constantemente me recordaba dos puntos importantes: No se crece manteniéndose en un mismo lugar y que las adversidades siempre sirven para fortalecernos y construirnos como individuos.”

La película fue rodada en Heredia, San José, Alajuela y contó con el patrocinio de importantes marcas como: Coca-Cola, Chevrolet, Café Montaña, El Lagar y Samsug. Así como el co-patrocinio de la marca de maquillaje y suplementos de belleza Flormar y la pizzería Sbarro.